"Сент-Етьєн" перервав дев'ятиматчеву виграшну серію "ПСЖ" в Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В одному із центральних протистоянь 32-го туру чемпіонату Франції з футболу — Ліга 1, лідер чемпіонату “Парі Сен-Жермен” гостював у ФК “Сент-Етьєн”, повідомляє УНН.
Парижани без головного бомбардира колективу Неймара врятувалися від поразки лише в компенсований час до другого тайму, коли автоголом відзначився оборонець господарів Дебюші. За “Сент-Етьєн” забив м’яч на 17 хвилині Кабелла — 1:1.
Примітно, що з 41 хвилини парижани виступали у меншості через червону картку Кімпембе.
Зауважимо, що за “ПСЖ” також матч пропускали Дані Алвес, Верраті, Дракслер, Бен Арфа і Мотта.
Таким чином, клуб Унай Емері з 84 очками на 17 балів випереджає “Монако” у боротьбі за чемпіонство Ліги 1.
Додамо також, у наступній зустрічі “ПСЖ” буде прийматиме чинного чемпіона країни “Монако”.