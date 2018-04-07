"Сент-Этьен" прервал девьятиматчеву выигрышную серию "ПСЖ" в Лиге 1

Парижане без главного бомбардира коллектива Неймара спаслись от поражения лишь в компенсированное время ко второму тайму, когда автоголом отметился защитник хозяев Дебюши. За “Сент-Этьен” забил мяч на 17 минуте Кабелл — 1:1.

Примечательно, что из 41 минут парижане выступали в меньшинстве за красной карточки Кимпембе.

Заметим, что за “ПСЖ” также матч пропускали Дани Алвес, Веррати, Дракслер, Бен Арфа и Мотта.

Таким образом, клуб Унай Эмери с 84 очками на 17 баллов опережает “Монако” в борьбе за чемпионство Лиги 1.

Добавим также, в следующей встрече “ПСЖ” будет принимать действующего чемпиона страны “Монако”.