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Сенатори від Республіканської партії закликали Байдена надати Україні ракети великої дальності

Сенатори від Республіканської партії закликали Байдена надати Україні ракети великої дальності

Київ • УНН

 • 216955 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Четверо високопоставлених республіканців у Сенаті США закликали президента Джо Байдена надати Україні ракети великої дальності, щоб допомогти її у контрнаступі проти Росії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У зв’язку з тим, що наступного тижня Байден має прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі , постало питання про надання ракетних систем ATACMS, про які Україна давно просила.

Цитата

«Україна значно знизила бойову потужність Росії, і їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS», — заявили сенатори Том Коттон , Роджер Вікер , Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем у листі від суботи.

Хоча очікується, що під час візиту Зеленського до Вашингтона буде оголошено про додаткові поставки зброї, ATAMCS у списку немає, за словами представника адміністрації США.

Сенатори заявили, що українська армія «досягнула певних проривів» і надання ATACM від Lockheed Martin Corp. «збільшить вірогідність успіху в її поточному контрнаступі та наступних операціях».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міллі: надання США ракет ATACMS Україні - спірна тема, вона ще обговорюється

Відомо, що США надали Україні близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення до свого сусіда в лютому 2022 року.

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