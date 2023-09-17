Сенатори від Республіканської партії закликали Байдена надати Україні ракети великої дальності

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У зв’язку з тим, що наступного тижня Байден має прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі , постало питання про надання ракетних систем ATACMS, про які Україна давно просила.

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«Україна значно знизила бойову потужність Росії, і їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS», — заявили сенатори Том Коттон , Роджер Вікер , Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем у листі від суботи.

Хоча очікується, що під час візиту Зеленського до Вашингтона буде оголошено про додаткові поставки зброї, ATAMCS у списку немає, за словами представника адміністрації США.

Сенатори заявили, що українська армія «досягнула певних проривів» і надання ATACM від Lockheed Martin Corp. «збільшить вірогідність успіху в її поточному контрнаступі та наступних операціях».

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Відомо, що США надали Україні близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення до свого сусіда в лютому 2022 року.