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Сенаторы от Республиканской партии призвали Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности

Киев • УНН

 • 216953 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Четверо высокопоставленных республиканцев в Сенате США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине ракеты большой дальности, чтобы помочь ей в контрнаступлении против России. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В связи с тем, что на следующей неделе Байден должен принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, встал вопрос о предоставлении ракетных систем ATACMS, о которых Украина давно просила.

Цитата

«Украина значительно снизила боевую мощь России, и ей нужна лишь небольшая часть наших запасов ATACMS», — заявили сенаторы Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм в письме от субботы.

Хотя ожидается, что во время визита Зеленского в Вашингтон будет объявлено о дополнительных поставках оружия, ATAMCS в списке нет, по словам представителя администрации США.

Сенаторы заявили, что украинская армия «достигла определенных прорывов» и предоставление ATACM от Lockheed Martin Corp. «увеличит вероятность успеха в ее текущем контрнаступлении и последующих операциях».

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Известно, что США предоставили Украине около 44 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в своего соседа в феврале 2022 года.

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