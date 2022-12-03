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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України

Сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України

Київ • УНН

 • 1002166 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наступної середи сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України, за словами помічника з Сенату, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Брифінг проводиться в той час, коли адміністрація наполягає на наданні Україні додаткової допомоги обсягом 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до крайнього терміну - 16 грудня - для фінансування уряду.

Досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про гігантський комплексний пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року - проти чого застерігав Пентагон, зазначає телеканал.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США. Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб вразливі групи населення продовжували отримувати життєво необхідну допомогу", йдеться у листі директора Управління з управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена вторгненням росії.

Розбивка, відповідно до бюлетеня, виглядає так:

  • 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони США.
  • 14,5 мільярда доларів для Державного департаменту США.
  • 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики США.
  • 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

Доповнення

Президент США Джо Байден просить у Конгресу 37 млрд дол. для України.

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