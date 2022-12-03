Сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наступної середи сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України, за словами помічника з Сенату, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Брифінг проводиться в той час, коли адміністрація наполягає на наданні Україні додаткової допомоги обсягом 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до крайнього терміну - 16 грудня - для фінансування уряду.
Досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про гігантський комплексний пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року - проти чого застерігав Пентагон, зазначає телеканал.
Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США. Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб вразливі групи населення продовжували отримувати життєво необхідну допомогу", йдеться у листі директора Управління з управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена вторгненням росії.
Розбивка, відповідно до бюлетеня, виглядає так:
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- 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони США.
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- 14,5 мільярда доларів для Державного департаменту США.
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- 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики США.
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- 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.
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Доповнення
Президент США Джо Байден просить у Конгресу 37 млрд дол. для України.