Сенаторам США проведуть секретний брифінг щодо України

Деталі

Брифінг проводиться в той час, коли адміністрація наполягає на наданні Україні додаткової допомоги обсягом 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до крайнього терміну - 16 грудня - для фінансування уряду.

Досі невідомо, чи вдасться адміністрації домовитися про гігантський комплексний пакет, чи їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року - проти чого застерігав Пентагон, зазначає телеканал.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США. Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб вразливі групи населення продовжували отримувати життєво необхідну допомогу", йдеться у листі директора Управління з управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена вторгненням росії.

Розбивка, відповідно до бюлетеня, виглядає так:



21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони США.



14,5 мільярда доларів для Державного департаменту США.



626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики США.



900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.



Доповнення

Президент США Джо Байден просить у Конгресу 37 млрд дол. для України.