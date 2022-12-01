Байден просить у Конгресу 37 млрд дол для України, щоб забезпечити стратегічну поразку росії - Нуланд

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Нуланд заявила, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і що Америка розуміє, що українці воюють від імені всього світу.

"Президент США звернувся до Конгресу за додатковим пакетом 37 млрд, щоб Україна не тільки пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена і демократична країна, а путін зазнав стратегічної поразки", - заявила Нуланд.

Вона сказала, що спроби російського диктатора володимира путіна насильницького завоювання, його військові злочини та ядерний шантаж, а також його спроби використати голод і заморозити Україну, як зброя, мають бути відбиті та переможені, інакше світ стане небезпечнішим.

Раніше

15 листопада Байден попросив Конгрес виділити понад 37 мільярдів доларів на екстрену допомогу Україні.

Запит включає 21,7 млрд доларів на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, 14,5 млрд доларів на гуманітарну допомогу та підтримку роботи уряду України, 900 млн доларів на охорону здоров'я та підтримку українців, які проживають у США, та 626 млн доларів на ядерну безпеку України.