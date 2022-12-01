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Байден просит у Конгресса 37 млрд долл для Украины, чтобы обеспечить стратегическое поражение россии - Нуланд

Байден просит у Конгресса 37 млрд долл для Украины, чтобы обеспечить стратегическое поражение россии - Нуланд

Киев • УНН

 • 960606 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила во время выступления на Киевском форуме безопасности, что президент Байден запросил у Конгресса дополнительные средства, чтобы Украина процветала как суверенная, защищенная и демократическая страна, передает УНН.

Детали

Нуланд заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, и что Америка понимает, что украинцы воюют от имени всего мира.

"Президент США обратился в Конгресс за дополнительным пакетом 37 млрд, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а путин потерпел стратегическое поражение", - заявила Нуланд.

Она сказала, что попытки российского диктатора владимира путина насильственного завоевания, его военные преступления и ядерный шантаж, а также его попытки использовать голод и заморозить Украину, как оружие, должны быть отражены и побеждены, иначе мир станет опаснее.

Ранее

15 ноября Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов на экстренную помощь Украине.

Запрос включает 21,7 млрд долларов на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, 14,5 млрд долларов на гуманитарную помощь и поддержку работы правительства Украины, 900 млн долларов на здравоохранение и поддержку украинцев, проживающих в США, и 626 млн долларов на ядерную безопасность Украины.

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