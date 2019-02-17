Сенатор США Рубіо виступив з погрозами стосовно венесуельських військових

Як зазначає видання, Рубіо, який за даними ЗМІ, грає зараз ключову роль у виробленні курсу Вашингтона щодо Каракаса, прибув до колумбійського місто Кукута, який знаходиться поруч з венесуельською кордоном. Туди ж раніше були спрямовані не менше трьох літаків США з гуманітарною допомогою для Венесуели. У Кукуте знаходиться один з центрів розподілу відповідних вантажів.

Рубіо виступив з твердженням, що спроба перешкодити доставці допомоги до Венесуели буде "злочином проти людяності". Він зазначив, що венесуельські військові, які спробують перешкоджати цьому, "будуть до кінця життя ховатися від правосуддя".

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Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що іноземну гуманітарну допомогу доставлять до Венесуели 23 лютого. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в свою чергу в інтерв'ю Associated Press називав цю ініціативу "шоу для всього світу" і підкреслював, що його країна не потребує подібної підтримки з боку США.

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