Сенатор США Рубио выступил с угрозами в отношении венесуэльских военных

Как отмечает издание, Рубио, который по данным СМИ, играет сейчас ключевую роль в выработке курса Вашингтона по Каракасу, прибыл в колумбийский город Кукута, который находится рядом с венесуэльской границей. Туда же ранее были направлены не менее трех самолетов США с гуманитарной помощью для Венесуэлы. В Кукуте находится один из центров распределения соответствующих грузов.

Рубио выступил с утверждением, что попытка помешать доставке помощи в Венесуэлу будет "преступлением против человечности". Он отметил, что венесуэльские военные, которые попытаются препятствовать этому, "будут до конца жизни скрываться от правосудия".

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Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранную гуманитарную помощь доставят в Венесуэлу 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь в интервью Associated Press называл эту инициативу "шоу для всего мира" и подчеркивал, что его страна не нуждается в подобной поддержке со стороны США.

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