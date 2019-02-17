Сенатор США Рубио выступил с угрозами в отношении венесуэльских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 50914 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 67685 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126978 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128449 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124456 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158751 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Сенатор США Рубио выступил с угрозами в отношении венесуэльских военных

Сенатор США Рубио выступил с угрозами в отношении венесуэльских военных

Киев  •  УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Американский сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида) утверждает, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если они помешают доставке гуманитарной помощи США в Боливарианской Республики. Об этом сообщил в воскресенье американское агентство Associated Press, передает УНН.

Как отмечает издание, Рубио, который по данным СМИ, играет сейчас ключевую роль в выработке курса Вашингтона по Каракасу, прибыл в колумбийский город Кукута, который находится рядом с венесуэльской границей. Туда же ранее были направлены не менее трех самолетов США с гуманитарной помощью для Венесуэлы. В Кукуте находится один из центров распределения соответствующих грузов.

Рубио выступил с утверждением, что попытка помешать доставке помощи в Венесуэлу будет "преступлением против человечности". Он отметил, что венесуэльские военные, которые попытаются препятствовать этому, "будут до конца жизни скрываться от правосудия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранную гуманитарную помощь доставят в Венесуэлу 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь в интервью Associated Press называл эту инициативу "шоу для всего мира" и подчеркивал, что его страна не нуждается в подобной поддержке со стороны США.

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