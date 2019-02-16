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Гуайдо заявив, що волонтери зустрінуть гуманітарну допомогу Венесуелі і доставлять її в країну

Гуайдо заявив, що волонтери зустрінуть гуманітарну допомогу Венесуелі і доставлять її в країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що бригади волонтерів зустрінуть спрямовану до Венесуели гуманітарну допомогу 23 лютого і доставлять її на територію країни. Відповідну заяву він зробив в суботу під час виступу в Каракасі, передає УНН.

"Ми організуємося в бригади завдяки співпраці з профспілкою працівників транспорту. Вони сказали нам:" Ті нечисленні транспортні засоби, які у нас є, ми надамо волонтерам, щоб вони могли дістатися туди, куди буде потрібно ", - сказав Гуайдо.

За словами політика, число волонтерів, які записалися для участі в доставці і розподілі допомоги, досягло вже 600 тисяч осіб.

Гуайдо також закликав венесуельців знову вийти на вулиці 23 лютого в підтримку ініціативи про доставку гуманітарної допомоги. Крім того, він в черговий раз звернувся до військових з проханням пропустити в країну ці вантажі.

"У вас є сім днів для того, щоб вчинити правильно. Сім днів для того, щоб гуманітарна допомога була доставлена. Як ти подивишся в обличчя матері, синові, дружині, яким будуть необхідні ліки від тиску або просто їжа? Ти будеш гордий тим, що підтримав доставку допомоги до Венесуели, чи будеш соромитися того, що підтримав узурпатора? (в узурпації влади опозиція звинувачує президента країни Ніколаса Мадуро - ред. УНН)", - сказав лідер венесуельської опозиції, звертаючись до військових.

Раніше Гуайдо заявив, що іноземна гуманітарна допомога прибуде до Венесуели 23 лютого. За його словами, влада спробує перешкодити її доставці, але опозиція так само за допомогою волонтерів все одно зможе розподілити продукти харчування і медикаменти серед населення. У свою чергу президент Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги "поганим і дешевим шоу олігархії" і закликав співгромадян відмовитися від неї. Незважаючи на позицію офіційного Каракаса, 8 лютого в колумбійському прикордонному місті Кукута відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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