Гуайдо заявил, что волонтеры встретят гуманитарную помощь Венесуэле и доставят ее в страну

“Мы организуемся в бригады благодаря сотрудничеству с профсоюзом работников транспорта. Они сказали нам: “Те немногие транспортные средства, которые у нас есть, мы предоставим волонтерам, чтобы они могли добраться туда, куда будет нужно”, — сказал Гуайдо. По словам политика, число волонтеров, которые записались для участия в доставке и распределении помощи, достигло уже 600 тыс. человек.

Гуайдо также призвал венесуэльцев вновь выйти на улицы 23 февраля в поддержку инициативы о доставке гуманитарной помощи. Кроме того, он в очередной раз обратился к военным с просьбой пропустить в страну эти грузы.

“У вас есть семь дней для того, чтобы поступить правильно. Семь дней для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена. Как ты посмотришь в лицо матери, сыну, жене, которым будет нужно лекарство от давления или просто еда? Ты будешь горд тем, что поддержал доставку помощи в Венесуэлу, или будешь стыдиться того, что поддержал узурпатора? (в узурпации власти оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро — прим. УНН)”, — сказал лидер венесуэльской оппозиции, обращаясь к военным.

Ранее Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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