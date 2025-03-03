Сенатор-ресубліканець розкритикував колег, які "відправляють" Зеленського у відставку
Київ • УНН
Сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд виступив проти відставки Зеленського, заявивши що це призведе до хаосу в Україні. Він також підтримав позицію Президента України щодо недовіри до путіна через порушення домовленостей.
Відхід Президента Володимира Зеленського з посади призведе до хаосу в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
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За його словами, він не погоджується з тими зі своїй колег, хто закликає Зеленського піти у відставку.
"Я не згоден. … Я не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів. Відверто кажучи, я вважаю, що зараз це призведе до хаосу в Україні", - сказав Ленкфорд.
Він також зазначив, що Президент України Зеленський "справедливо стурбований" тим, що росія порушує домовленості.
"Я чую, як президент Трамп знову і знову каже, що нам треба припинити боротьбу, знайти якесь рішення. Я розумію, що Зеленський справедливо стурбований тим, що путін порушив кожну угоду, яку він колись підписував, і що йому не можна довіряти", - резюмував сенатор.
Нагадаємо
У лютому Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас, за його словами, жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.