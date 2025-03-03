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Сенатор-ресубликанец раскритиковал коллег, которые "отправляют" Зеленского в отставку

Киев • УНН

 • 36258 просмотра

Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд выступил против отставки Зеленского, заявив что это приведет к хаосу в Украине. Он также поддержал позицию Президента Украины относительно недоверия к путину из-за нарушения договоренностей.

Сенатор-ресубликанец раскритиковал коллег, которые "отправляют" Зеленского в отставку

Уход Президента Владимира Зеленского с должности приведет к хаосу в Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По его словам, он не согласен с теми из своей коллег, кто призывает Зеленского уйти в отставку.

"Я не согласен. ... Я не заинтересован в призывах к отставке других мировых лидеров. Откровенно говоря, я считаю, что сейчас это приведет к хаосу в Украине", - сказал Лэнкфорд.

Он также отметил, что Президент Украины Зеленский "справедливо обеспокоен" тем, что россия нарушает договоренности.

"Я слышу, как президент Трамп снова и снова говорит, что нам надо прекратить борьбу, найти какое-то решение. Я понимаю, что Зеленский справедливо обеспокоен тем, что путин нарушил каждое соглашение, которое он когда-то подписывал, и что ему нельзя доверять", - резюмировал сенатор.

Напомним

В феврале Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны активно поднимает россия, а также он начал появляться в дискуссиях в Соединенных Штатах. В то же время, по его словам, ни один из западных партнеров официально не инициировал этот вопрос.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Джеймс Лэнкфорд
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