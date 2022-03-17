Сенат США сумнівається щодо рішення про заборону імпорту енергоносіїв з росії, ухваленої Конгресом США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Незважаючи на те, що минулого тижня Палата представників США ухвалила законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв, джерела в сенаті кажуть, що навряд чи їх палата піде на цей захід. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Сенатори вважають це питання по суті спірним після того, як президент США Джо Байден вжив заходів щодо заборони імпорту.
Більше того, сенатор Джо Манчін, який очолює сенатський комітет з питань енергетики, стверджує, що законопроект палати представників слабший за дію виконавчої влади, тому вони не бачать жодних причин для переходу на захід, який не відповідає поточній політиці.
Додамо
Сенат, імовірно, наступного тижня — ухвалить законопроект Палати представників, який порушить нормальний торговий статус Росії та Білорусі зі Сполученими Штатами. Цей захід був ухвалений Палатою представників переважною кількістю у четвер вдень.
Нагадаємо
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