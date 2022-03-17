Сенат США сомневается относительно решения о запрете импорта энергоносителей из России, принятого Конгрессом США

Детали

Сенаторы считают этот вопрос по сути спорным после того, как президент США Джо Байден принял меры по запрету импорта.

Более того, сенатор Джо Манчин, который возглавляет сенатский комитет по вопросам энергетики, утверждает, что законопроект палаты представителей слабее действие исполнительной власти, поэтому они не видят никаких причин для перехода на запад, который не соответствует текущей политике.

Добавим

Сенат, вероятно, на следующей неделе примет законопроект Палаты представителей, который нарушит нормальный торговый статус России и Беларуси с Соединенными Штатами. Эта мера была принята Палатой представителей подавляющим количеством в четверг днем.

Напомним

США вводят запрет на импорт российской нефти из - за войны в Украине-Байден.