Семеро українців ув'язнені у Польщі через запити про їхню екстрадицію до РФ

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Протягом 2016-2019 років, у Польщі затримали 19 громадян України через внесення даних щодо них до системи Інтерпол для подальшої екстрадиції до Російської Федерації. Про це Громадському радіо повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.