Семеро українців ув'язнені у Польщі через запити про їхню екстрадицію до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Протягом 2016-2019 років, у Польщі затримали 19 громадян України через внесення даних щодо них до системи Інтерпол для подальшої екстрадиції до Російської Федерації. Про це Громадському радіо повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.
ЗМІ повідомляє також про ще сімох українців, що перебувають у пенітенціарних закладах Польщі у зв’язку із запитами про їхню екстрадицію до Російської Федерації.
Ще трьом українцям, які також розшукуються російською стороною, суд обрав запобіжний захід у вигляді заборони залишати територію Польщі.
В українському МЗС додали, що видачу російській стороні чотирьох громадян України було унеможливлено. Яким чином, у відомстві не пояснили.
Так само там не пояснили, де перебувають ще п’ятеро затриманих.
Як розповіли ЗМІ у МЗС, підставою для підготовки запитів про екстрадицію, здебільшого, була підозра затриманих громадян у причетності до вчинення правопорушень — торгівля зброєю, контрабанда наркотичних засобів, розбійні напади.
Водночас, як раніше повідомив ЗМІ представник Уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига, йдеться про затримання у Польщі добровольців і учасників АТО.
“Нібито Польща заявляє, що їх видавати не буде, але й відмовляється їх звільняти. Таким чином, запущений так званий екстрадиційний механізм, який чітко виписаний у відповідних конвенціях. З одного боку Польща каже: „Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов’язання, в тому числі — перед Росією“. А з іншого боку — „Ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти Росії“. Для того, щоб це вирішити, потрібно ухвалити політичне рішення — ви все-таки підтримуєте Україну, чи виконуєте міжнародні зобов’язання”, — заявляв Мамалига.
Нагадаємо, 9 листопада у Польщі на прикордонному пункті Дорогуськ за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура.