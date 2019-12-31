Семеро украинцев заключены в тюрьму в Польше из-за запросов об их экстрадицию в РФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В течение 2016-2019 годов, в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию. Об этом Громадському радіо сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

СМИ сообщает также о еще семерых украинцах, находящихся в пенитенциарных заведениях Польши в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию.

Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. Каким образом, в ведомстве не объяснили.

Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали СМИ в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

В то же время, как ранее сообщил СМИ представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга, говорится о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

"Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освободить. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой стороны - "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Для того, чтобы это решить, нужно принять политическое решение - вы все-таки поддерживаете Украину, или выполняете международные обязательства", - заявлял Мамалыга.

Напомним, 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.

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