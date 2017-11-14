Селяни на Львівщині перекрили трасу Львів–Івано-Франківськ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У вівторок близько ста селян перекрили трасу Львів- Івано-Франківськ. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
Селяни заблокували дорогу у селі Нові Стрілища, що у Жидачівському районі. Акція тривала впродовж години. На місці працювали поліцейські, які забезпечували рух.
За попередньою інформацією, пікетували жителі села Дуліби. Вони, зокрема, виступають проти діяльності свиноферми у їхньому населеному пункті.
Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Шумського місцеві жителі перекривали дорогу через відсутність опалення в квартирах.