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Селяни на Львівщині перекрили трасу Львів–Івано-Франківськ

Київ • УНН

 • 13929 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У вівторок близько ста селян перекрили трасу Львів- Івано-Франківськ. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Селяни заблокували дорогу у селі Нові Стрілища, що у Жидачівському районі. Акція тривала впродовж години. На місці працювали поліцейські, які забезпечували рух.

За попередньою інформацією, пікетували жителі села Дуліби. Вони, зокрема, виступають проти діяльності свиноферми у їхньому населеному пункті.

Як повідомляв УНН, у Києві на вулиці Шумського місцеві жителі перекривали дорогу через відсутність опалення в квартирах.

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