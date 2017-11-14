Жители села во Львовской области перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во вторник около ста местных жителей перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Люди заблокировали дорогу в селе Новые Стрелища, что в Жидачевском районе. Акция продолжалась в течение часа. На месте работали полицейские, которые обеспечивали движение.
По предварительной информации, пикетировали жители села Дулибы. Они, в частности, выступают против деятельности свинофермы в их населенном пункте.
Как сообщал УНН, в Киеве на улице Шумского местные жители перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах.