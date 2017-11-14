Жители села во Львовской области перекрыли трассу Львов-Ивано-Франковск

Люди заблокировали дорогу в селе Новые Стрелища, что в Жидачевском районе. Акция продолжалась в течение часа. На месте работали полицейские, которые обеспечивали движение.

По предварительной информации, пикетировали жители села Дулибы. Они, в частности, выступают против деятельности свинофермы в их населенном пункте.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Шумского местные жители перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах.