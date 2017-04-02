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Селевий потік в Колумбії забрав життя 112 людей

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Число загиблих в результаті сходу селевого потоку в столиці департаменту Путумайо в Колумбії зросла до 112 людей, заявив президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Так у El Heraldo повідомляє про 180 поранених і 200 зниклих без вести з посиланням на Червоний хрест.

Причиною трагедії став вихід з берегів річки Мокоа після багатогодинних проливних дощів. Місто Мокоа з 45 тисячами жителів залишається без електрики, всього від стихії постраждали 17 міських районів.

У зв’язку з важкою ситуацією, що склалася в Мокоа, президент Колумбії відправився в потерпіле місто, щоб на місці координувати надання допомоги населенню.

Як повідомляв УНН, через вибух в Колумбії постраждали 40 осіб.

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