Селевой поток в Колумбии унес жизни 112 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число погибших в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии возросло до 112 человек, заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Так в El Heraldo сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести со ссылкой на Красный крест.
Причиной трагедии стал выход из берегов реки Моко после многочасовых проливных дождей. Город Моко с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.
В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Моко, президент Колумбии отправился в потерпевший город, чтобы на месте координировать оказания помощи населению.
Как сообщал УНН, из-за взрыва в Колумбии пострадали 40 человек.