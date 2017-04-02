Селевой поток в Колумбии унес жизни 112 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67710 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108656 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166581 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122204 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120016 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114340 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105445 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Селевой поток в Колумбии унес жизни 112 человек

Селевой поток в Колумбии унес жизни 112 человек

Киев  •  УНН

 • 13107 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Число погибших в результате схода селевого потока в столице департамента Путумайо в Колумбии возросло до 112 человек, заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Так в El Heraldo сообщает о 180 раненых и 200 пропавших без вести со ссылкой на Красный крест.

Причиной трагедии стал выход из берегов реки Моко после многочасовых проливных дождей. Город Моко с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.

В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Моко, президент Колумбии отправился в потерпевший город, чтобы на месте координировать оказания помощи населению.

Как сообщал УНН, из-за взрыва в Колумбии пострадали 40 человек.

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