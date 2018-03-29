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Секс-скандал із Слуцьким: у Кремлі порівняли журналісток із "жертвами Вайнштейна"

Секс-скандал із Слуцьким: у Кремлі порівняли журналісток із "жертвами Вайнштейна"

Київ • УНН

 • 9156 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, виступаючи у четвер на ток-шоу “В точку”, прокоментував звинувачення в домаганнях, висунуті на адресу депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького кількома журналістками. Його цитує the Guardian, передає УНН.

Пєсков заявив, що звинувачення на адресу Слуцького, які були висунуті не відразу, нагадують йому поведінку жінок, які звинуватили голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у домаганнях, “щоб стати зірками”.

“Може, він покидьок, але ніхто з них не прийшов в поліцію, не сказав, що: "Мене Вайнштейн зґвалтував“. Ні! Хотіла заробити 10 мільйонів доларів. Як називається жінка, яка за 10 мільйонів доларів переспала з чоловіком? Може, грубо кажу, але вона називається повією”, — сказав Пєсков.

За його словами, журналістки, які звинуватили у домаганнях депутата Слуцького, намагаються віддавати “данину моді”.

Нагадаємо, на початку місяця про домагання з боку Слуцького повідомили продюсер телеканалу “Дождь” Дарина Жук, заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе і журналістка Бі-бі-сі Фаріда Рустамова.

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