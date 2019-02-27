Щонайменше 8 тонн золота вивезені з Центробанку Венесуели

За їхніми даними, золото вивезли на урядовому спецтранспорті минулого тижня. Як зазначає агентство, операція була проведена, коли глава Центробанку Калікст Ортега був за кордоном. Де зараз знаходиться золото, невідомо.

"Вони планують незаконно продати (золото) закордон", - заявив опозиційний депутат Національної асамблеї Анхель Альварадо.

У Центробанку не стали коментувати цю інформацію.

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Раніше агентство Reuters повідомляло, що ЦБ Венесуели має намір в найближчі дні відрядити 15 т золота в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб продати його для поповнення запасів іноземної валюти. 29 січня в Twitter Національної асамблеї була опублікована запис від імені депутата Хосе Герра, який стверджував, що в країну прибув літак з Москви, щоб вивезти 20 тонн золота. Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю інформацію.

Нагадаємо, США застерегли Росію та інші країни від вивозу венесуельського золота.