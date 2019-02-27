Не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По меньшей мере восемь тонн золота было изъято на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики), передает УНН.
По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликст Ортега был за границей. Где находится золото, неизвестно.
"Они планируют незаконно продать (золото) за границу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
В Центробанке не стали комментировать эту информацию.
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Ранее агентство Reuters сообщало, что ЦБ Венесуэлы намерен в ближайшие дни направить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. 29 января в Twitter Национальной ассамблеи была опубликована запись от имени депутата Хосе Герра, который утверждал, что в страну прибыл самолет из Москвы, чтобы вывезти 20 тонн золота. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
Напомним, США предостерегли Россию и другие страны от вывоза венесуэльского золота.