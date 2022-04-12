Щонайменше 33,5 тис маріупольців незаконно депортували російські окупанти – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Маріупольській міськраді нарахували щонайменше 33,5 тис містян, яких депортували російські окупанти. Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, якого цитує пресслужба міськради, пише УНН.
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"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої днр або до російської федерації. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста. Сьогодні займаємось порятунком маріупольців, яких незаконно вивезли на територію ворога. Вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", - повідомим мер Маріуполя.
Деталі
Він наголосив, що зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів росії в Маріуполі.
Після цого ці дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інституцій у сфері кримінального права.
Нагадаємо
Як писав УНН, за попередніми даними, озвученими очільником Донецької ОВА, в Маріуполі загинуло від 20 до 22 тисяч осіб.