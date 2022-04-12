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По меньшей мере 33,5 тыс мариупольцев незаконно депортировали российские оккупанты - горсовет

Киев • УНН

 • 96644 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Мариупольском горсовете насчитали по меньшей мере 33,5 тыс горожан, которых депортировали российские оккупанты. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, которого цитирует пресс-служба горсовета, пишет УНН.

По меньшей мере 33,5 тыс мариупольцев незаконно депортировали российские оккупанты - горсовет

Цитата

"Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую днр или в российскую федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром общины города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, которых незаконно вывезли на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств присоединилось к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину", - сообщил мэр Мариуполя.

Детали

Он отметил, что сейчас идет сбор доказательств военных преступлений россии в Мариуполе.

После этого эти данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права.

Напомним

Как писал УНН, по предварительным данным, озвученным главой Донецкой ОВА, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.

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