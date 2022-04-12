По меньшей мере 33,5 тыс мариупольцев незаконно депортировали российские оккупанты - горсовет

Цитата

"Мы уже зафиксировали 33,5 тысячи жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую днр или в российскую федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром общины города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, которых незаконно вывезли на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств присоединилось к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину", - сообщил мэр Мариуполя.

Детали

Он отметил, что сейчас идет сбор доказательств военных преступлений россии в Мариуполе.

После этого эти данные должны получить юридическую оценку со стороны международных институтов в сфере уголовного права.

Напомним

Как писал УНН, по предварительным данным, озвученным главой Донецкой ОВА, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек.