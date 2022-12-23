Що зі світлом, водою та теплом у Києві - повідомили в КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Опалення та водопостачання у Києві отримують усі райони в штатному режимі, а електропостачання - досі в режимі аварійних відключень. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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Тепло- і водопостачання, як повідомляється, подається в усі райони столиці в штатному режимі.
"Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води, зауважили у КМВА.
Однак, Київ, за повідомленням, досі живе в режимі аварійних відключень електропостачання. "Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва, - зауважив Попко. - Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень".
Доповнення
16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему. 19 грудня була атака дронами на Київ, також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.