Что со светом, водой и теплом в Киеве - сообщили в КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Отопление и водоснабжение в Киеве получают все районы в штатном режиме, а электроснабжение – до сих пор в режиме аварийных отключений. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Детали
Тепло- и водоснабжение, как сообщается, подается во все районы столицы в штатном режиме.
"Позитивной динамики удалось достичь за счет возобновляемых работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями города", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
На верхних этажах многоэтажек, которые обесточены, возможно пониженное давление воды, отметили в КГВА.
Однако Киев, по сообщению, до сих пор живет в режиме аварийных отключений электроснабжения. "Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева, - заметил Попко. - Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям".
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.