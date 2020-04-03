Що почитати на карантині: добірка літератури для дорослих та дітей

“Жодна життєва ситуація вас не злякає, якщо ви досвідчений читач художньої літератури. І це не перебільшення. ХІХ століття провело нас за руку від замилування душі до подолання складних життєвих обставин, змінюючи оптику від романтизму до реалізму. Втрачене покоління в наступну епоху, наприклад, навчило нас втрачати, ніби випереджаючи час. То часто книжки виступають амортизатором у численних випробувальних ситуаціях, якщо їхній досвід сприймати вдячно, з уважністю. Тому карантин — це час набуття читацького досвіду заради того, щоб паски безпеки спрацьовували надійніше за будь-яких умов”, — написала Привалова.

Відтак, експертка рекомендує наступний список літератури для дорослих та дітей на період карантину:

— Новий роман Софії Андрухович “Амадока”. Понад вісім сотень сторінок історії, яка названа іменем найбільшого озера в Європі, що його згадував ще Геродот. Думаю, це якраз отой товстий епохальний роман, який повинна мати кожна країна, щоб розібратися зі своїми спогадами і снами, генетичною пам’яттю. Він мав бути головним текстом, який обговорювався б серед читачів на Книжковому Арсеналі, дати якого нині змістили на серпень.

— “Ворохтаріум: літературний тріалог з діалогом і монологами” Юрій Андрухович, Олександр Бойченко, Орест Друль. Якщо хочете під час ізоляції стати учасником захопливої розмови про літературу і відчути себе в компанії цікавих оповідачів — то слід звернути увагу на цю книгу. Рефлексії та факти про національний літпроцес, жарти одне про одного. Важлива книга, щоб зрозуміти, що сучасна українська література — це неабияка ніша для читацьких досліджень.

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— “Сірі бджоли” Андрій Курков — історія про сіру зону, про людей, які живуть на війні, хоч безпосередньої участі в ній не беруть. Два колишніх однокласники залишаються в такому сірому селі віч-на-віч — Сергій Сергійович та Пашка. Сіра зона, питання Криму, куди збирається їхати один з героїв, питання сприйняття того, що з нами сталось і в чому розлам. У театрі на Подолі у минулому році була презентована однойменна вистава режисури Віталія Малахова, яку причепом до книги потім можна переглянути. Тому це подвійне задоволення від історії.

— “Таке життя” Галина Лицур-Щадей — це коротка проза, яка чимось нагадує оповідання Григора Тютюнника, якщо намагатися пояснити магію книги через порівняння. Тут говорять і діти, і дорослі. Мається на увазі, оповідь йде від імені різного віку і досвіду. “Колись, зовсім малою, я намагалась порозумітись зі смертю” — такий початок першої історії “Усміхнений коник”. Речення і назва, які одразу переконують жити. А в книзі можна знайти серед 18 оповідань те, яке зачарує саме вас. Бо всі історії не однакові.

— “Доця” Тамари Горіха Зерня роман про Донецьк, про прихід війни і одну з тих, хто зазнав втрат. Доця гартує характер справжньою боротьбою, справжніми загрозами життю, волонтерить в ім’я національного прапору. Історія про те, як так раптом сталось, що люди в одній країні опинились по різні сторони кордону.

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Для дітей:

— “Чарлі і великий скляний ліфт” Роальда Дала — продовження знайомої та дорогої кожному історії “Чарлі і шоколадна фабрика”. Віллі Вонка — вигадник і чарівник відкриває тепер не лише двері своєї фабрики, а й космос — бо ліфт не просто снує між поверхами — він підкорює простір поза Землею.

— “Гімназист і Чорна Рука” Андрій Кокотюха — пригодницька історія про гімназиста Юрка Туряницю, який живе в столиці і має особливий стосунок до української історії. Він не просто восьмикласник, він той, хто може зупинити злодіїв. Що само по собі не може викликати цікавості.

— “Біла Квасоля та Опівнічний Пожирака” Галина Ткачук — історія про дівчинку, яку звали Квасоля і яка жила в стародавньому Києві на Подолі. Як бувають нині суперсили у героїв, так у цієї малечі теж є своя, бо вона вміє перетворюватись на білку. І боротися зі злодіями.

— “Коти-вояки” Ерін Гантер — світовий бестселер для дітей і підлітків. Про те, як жити дикими і вільними, якщо мати ворогів — то вміти їм протистояти. І так само, як залучати до своєї зграї спільників. Коти це вміють, а ви?

— “На срібнім березі” Микола Вінграновський — поетична збірка, яка дуже тонко описує почуття і відчуття, через погоду, погляд, гру слів. Гарний привід вивчити кілька додаткових поетичних текстів поза шкільною програмою та удосконалити водночас власну мову, щоб нею краще володіти.

“І варіант для підстраховки — це широкий вибір для читачів, які надають перевагу все-таки слуханню, а не читанню, є в першій українській аудіокнигарні” , - додала Привалова.

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