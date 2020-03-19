Видавництво “Ранок” відкрило віртуальну школу, яка функціонуватиме у вільному доступі

КИЇВ. 19 березня. УНН. Задля того, щоб загальноукраїнський карантин не став перешкодою для продовження навчального процесу в закладах загальної середньої освіти та не перетворився в тривалі позачергові канікули, видавництво “Ранок” запустило “Всеукраїнську віртуальну школу”. Онлайн-навчання розпочалося цієї середи (18 березня) та триватиме до завершення карантину по буднях, у першій половині дня.