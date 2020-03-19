Видавництво “Ранок” відкрило віртуальну школу, яка функціонуватиме у вільному доступі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Задля того, щоб загальноукраїнський карантин не став перешкодою для продовження навчального процесу в закладах загальної середньої освіти та не перетворився в тривалі позачергові канікули, видавництво “Ранок” запустило “Всеукраїнську віртуальну школу”. Онлайн-навчання розпочалося цієї середи (18 березня) та триватиме до завершення карантину по буднях, у першій половині дня.
Ініціатори програми вважають: “Карантин — це чудова нагода підтягнути свої освітні навички та знання. Школярі матимуть можливість перевірити свої здібності самостійної роботи, а педагоги — розвинути вміння використовувати технології дистанційного й змішаного навчання”.
У навчальній програмі, яка вкладається в рамки затвердженої Міністерством освіти та науки України програми “Нова українська школа” відбуватимуться:
онлайн-уроки за трьома рівнями навчання: рівень “Розвідники” (1–4 класи), рівень “Дослідники” (5–9 класи) і рівень “Винахідники” (10–11 класи);
дистанційні коучинги за темами, які мають вивчатися відповідно до календарно-тематичних планів, для учнів від авторів підручників, методистів і науковців;
“ранкові зустрічі” (щодня о 9:30) та навчальні відеоролики, руханки, мінітеатр та інші освітньо-розважальні цікавинки;
віртуальна педрада — 1,5-2-годинні щотижневі онлайн-зустрічі з кращими експертами в галузі освіти.
“Ми пропонуємо не піддаватися паніці, мислити позитивно та отримати користь від вимушеного перебування вдома. Діти мають можливість „ходити до школи“ навіть якщо приміщення закриті. Саме тому видавництво „Ранок“ ініціювало створення віртуальної школи. Нас уже підтримали українські навчальні заклади: ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а також: телеканал „ПлюсПлюс“ (Київ), компанії EdPro (Львів), МоzaikEducation (Угорщина), TwigEducation (Велика Британія). Дуже хочеться, щоб нас оминув не тільки коронавірус, але й синдром втрачених можливостей”, — зазначив генеральний директор видавництва “Ранок” Віктор Круглов.
Із розкладом занять можна ознайомитись за посиланням: http://bit.do/fBKcG
Вчителі, котрі зареєструються (реєстрація за посиланням http://bit.do/fAZ4E), прослухають лекції та успішно пройдуть тести, отримають сертифікати.
Щоб долучитися до віртуальної школи “Ранок”, переходьте на сайт: https://virtualschool.bitrix24site.ua/
Нагадуємо, що видавництво “Ранок” працює на українському книжковому ринку 23 роки та є одним із найпотужніших вітчизняних видавництв дитячої та шкільної літаратури. За підручниками, виданими у “Ранку” навчаються мільйони школярів від 1 до 11 класу. Щорічно видавництво виготовляє понад 8 000 книг і навчальних посібників загальним накладом 12 мільйонів примірників.