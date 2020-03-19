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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108647 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110603 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 109125 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119488 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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5 марта, 08:58 • 106358 просмотра

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Издательство "Ранок" открыло виртуальную школу, которая будет функционировать в свободном доступе

Издательство "Ранок" открыло виртуальную школу, которая будет функционировать в свободном доступе

Киев  •  УНН

 • 88773 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Для того, чтобы всеукраинский карантин не стал препятствием для продолжения учебного процесса в учреждениях общего среднего образования и не превратился в длительные внеочередные каникулы, издательство “Ранок” запустило “Всеукраинскую виртуальную школу”. Онлайн-обучение началось в эту среду (18 марта) и продлится до конца карантина по будням, в первой половине дня.

Инициаторы программы считают “Карантин — это прекрасная возможность подтянуть свои образовательные навыки и знания. Школьники смогут проверить свои способности самостоятельной работы, а педагоги — развить умение использовать технологии дистанционного и смешанного обучения”.

В учебной программе, укладывающейся в рамки утвержденной Министерством образования и науки Украины программы “Новая украинская школа” пройдут:

онлайн-уроки по трем уровням обучения: уровень “Разведчики” (1-4 классы), уровень “Исследователи” (5-9 классы) и уровень “Изобретатели” (10-11 классы);

дистанционные коучинг по темам, которые должны изучаться в соответствии с календарно-тематическими планами, для учеников от авторов учебников, методистов и ученых;

“Утренние встречи” (ежедневно в 9:30) и учебные видеоролики, зарядка, минитеатр и другие образовательно-развлекательные программы;

виртуальная педсовет — 1,5-2-часовые еженедельные онлайн-встречи с лучшими экспертами в области образования.

“Мы предлагаем не поддаваться панике, мыслить позитивно и получить пользу от вынужденного пребывания дома. Дети имеют возможность “ходить в школу” даже если помещения закрыты. Именно поэтому издательство “Ранок” инициировало создание виртуальной школы. Нас уже поддержали украинские учебные заведения: ХНУ имени В. Н. Каразина, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, а также: телеканал “Плюсплюс” (Киев), компании EdPro (Львов), МоzaikEducation (Венгрия), TwigEducation (Великобритания). Очень хочется, чтобы нас обошел не только коронавирус, но и синдром упущенных возможностей“, - отметил генеральный директор издательства ”Ранок“ Виктор Круглов.

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке: http://bit.do/fBKcG
Учителя, которые зарегистрируются (регистрация по ссылке http://bit.do/fAZ4E ), прослушают лекции и успешно пройдут тесты, получат сертификаты.

Чтобы присоединиться к виртуальной школы “Ранок”, переходите на сайт: https://virtualschool.bitrix24site.ua/

Напоминаем, что издательство “Ранок” работает на украинском книжном рынке 23 года и является одним из крупнейших отечественных издательств детской и школьной литаратуры. По учебникам, изданным в “Ранком” учатся миллионы школьников от 1 до 11 класса. Ежегодно издательство производит более 8000 книг и учебных пособий общим тиражом 12 млн экземпляров.

Украинские Национальные Новости

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