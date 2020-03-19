Издательство "Ранок" открыло виртуальную школу, которая будет функционировать в свободном доступе

КИЕВ. 19 марта. УНН. Для того, чтобы всеукраинский карантин не стал препятствием для продолжения учебного процесса в учреждениях общего среднего образования и не превратился в длительные внеочередные каникулы, издательство “Ранок” запустило “Всеукраинскую виртуальную школу”. Онлайн-обучение началось в эту среду (18 марта) и продлится до конца карантина по будням, в первой половине дня.