Издательство "Ранок" открыло виртуальную школу, которая будет функционировать в свободном доступе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Для того, чтобы всеукраинский карантин не стал препятствием для продолжения учебного процесса в учреждениях общего среднего образования и не превратился в длительные внеочередные каникулы, издательство “Ранок” запустило “Всеукраинскую виртуальную школу”. Онлайн-обучение началось в эту среду (18 марта) и продлится до конца карантина по будням, в первой половине дня.
Инициаторы программы считают “Карантин — это прекрасная возможность подтянуть свои образовательные навыки и знания. Школьники смогут проверить свои способности самостоятельной работы, а педагоги — развить умение использовать технологии дистанционного и смешанного обучения”.
В учебной программе, укладывающейся в рамки утвержденной Министерством образования и науки Украины программы “Новая украинская школа” пройдут:
онлайн-уроки по трем уровням обучения: уровень “Разведчики” (1-4 классы), уровень “Исследователи” (5-9 классы) и уровень “Изобретатели” (10-11 классы);
дистанционные коучинг по темам, которые должны изучаться в соответствии с календарно-тематическими планами, для учеников от авторов учебников, методистов и ученых;
“Утренние встречи” (ежедневно в 9:30) и учебные видеоролики, зарядка, минитеатр и другие образовательно-развлекательные программы;
виртуальная педсовет — 1,5-2-часовые еженедельные онлайн-встречи с лучшими экспертами в области образования.
“Мы предлагаем не поддаваться панике, мыслить позитивно и получить пользу от вынужденного пребывания дома. Дети имеют возможность “ходить в школу” даже если помещения закрыты. Именно поэтому издательство “Ранок” инициировало создание виртуальной школы. Нас уже поддержали украинские учебные заведения: ХНУ имени В. Н. Каразина, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, а также: телеканал “Плюсплюс” (Киев), компании EdPro (Львов), МоzaikEducation (Венгрия), TwigEducation (Великобритания). Очень хочется, чтобы нас обошел не только коронавирус, но и синдром упущенных возможностей“, - отметил генеральный директор издательства ”Ранок“ Виктор Круглов.
С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке: http://bit.do/fBKcG
Учителя, которые зарегистрируются (регистрация по ссылке http://bit.do/fAZ4E ), прослушают лекции и успешно пройдут тесты, получат сертификаты.
Чтобы присоединиться к виртуальной школы “Ранок”, переходите на сайт: https://virtualschool.bitrix24site.ua/
Напоминаем, что издательство “Ранок” работает на украинском книжном рынке 23 года и является одним из крупнейших отечественных издательств детской и школьной литаратуры. По учебникам, изданным в “Ранком” учатся миллионы школьников от 1 до 11 класса. Ежегодно издательство производит более 8000 книг и учебных пособий общим тиражом 12 млн экземпляров.