Что почитать на карантине: подборка литературы для взрослых и детей

"Ни одна жизненная ситуация вас не испугает, если вы опытный читатель художественной литературы. И это не преувеличение. XIX век провел нас за руку от восхищения души к преодолению сложных жизненных обстоятельствах, меняя оптику от романтизма к реализму. Потерянное поколение в следующую эпоху, например, научило нас терять, будто опережая время. Так часто книги выступают амортизатором в многочисленных испытательных ситуациях, если их опыт воспринимать с благодарностью, с внимательностью. Поэтому карантин - это время приобретения читательского опыта ради того, чтобы ремни безопасности срабатывали надежнее в любых условиях", - написала Привалова.

Поэтому, експертка рекомендует следующий список литературы для взрослых и детей на период карантина:

- Новый роман Софии Андрухович "Амадока". Более восьми сотен страниц истории, которая названа именем крупнейшего озера в Европе, его упоминал еще Геродот. Думаю, это как раз тот толстый эпохальный роман, который должна иметь каждая страна, чтобы разобраться со своими воспоминаниями и снами, генетической памятью. Он должен был быть главным текстом, который обсуждался бы среди читателей на Книжном Арсенале, дата которого сейчас сместили на август.

- "Ворохтариум: литературный триалог с диалогом и монологами" Юрий Андрухович, Александр Бойченко, Орест Друль. Если хотите во время изоляции стать участником увлекательной беседы о литературе и почувствовать себя в компании интересных рассказчиков - то следует обратить внимание на эту книгу. Рефлексии и факты о национальном литпроцессе, шутки друг о друге. Важная книга, чтобы понять, что современная украинская литература - это немалая ниша для читательских исследований.

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- "Серые пчелы" Андрей Курков - история о серой зоне, о людях, которые живут на войне, хоть непосредственного участия в ней не принимают. Два бывших одноклассника остаются в таком сером селе лицом к лицу - Сергей Сергеевич и Пашка. Серая зона, вопрос Крыма, куда собирается ехать один из героев, вопрос восприятия, что с нами произошло и в чем разлом. В театре на Подоле в прошлом году был представлен одноименный спектакль режиссуры Виталия Малахова, который прицепом к книге затем можно просмотреть. Поэтому это двойное удовольствие от истории.

- "Такова жизнь" Галина Лицур-Щадей - это короткая проза, чем-то напоминающая рассказы Григора Тютюнника, если пытаться объяснить магию книги через сравнение. Здесь говорят и дети, и взрослые. Имеется в виду, рассказ идет от лица всех возрастов и опыта. "Когда-то, совсем маленькой, я пыталась объясниться со смертью" - такое начало первой истории "Улыбающийся конык". Предложения и название, которые сразу убеждают жить. А в книге можно найти среди 18 рассказов тот, который очарует именно вас. Ибо все истории не одинаковы.

- "Доця" Тамары Гориха Зерня роман о Донецке, о приходе войны и одну из тех, кто понес потери. Дочка закаляет характер настоящей борьбой, настоящими угрозами жизни, волонтеры во имя национального флага. История о том, как так вдруг случилось, что люди в одной стране оказались по разные стороны границы.

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Для детей

- "Чарли и большой стеклянный лифт" Роальда Дала - продолжение знакомой и дорогой каждому истории "Чарли и шоколадная фабрика". Вилли Вонка - выдумщик и волшебник открывает теперь не только двери своей фабрики, но и космос - потому лифт не просто снует между этажами - он покоряет пространство вне Земли.

- "Гимназист и Черная Рука" Андрей Кокотюха - приключенческая история о гимназисте Юрии Турянице, который живет в столице и имеет особое отношение к украинской истории. Он не просто восьмиклассник, он тот, кто может остановить воров. Что само по себе не может вызвать любопытства.

-“Біла Квасоля та Опівнічний Пожирака” Галина Ткачук - история о девочке, которую звали Квасоля и жившей в древнем Киеве на Подоле. Как бывают ныне суперсилы у героев, так у этой малышки тоже есть своя, потому что она умеет превращаться в белку. И бороться с ворами.

- "Коты-воины" Эрин Хантер - мировой бестселлер для детей и подростков. О том, как жить дикими и свободными, если иметь врагов - это уметь им противостоять. И так же, как привлекать к своей стае сообщников. Коты это умеют, а вы?

- "На серебряном берегу" Николай Винграновский - поэтический сборник, который очень тонко описывает чувства и ощущения, через погоду, взгляд, игру слов. Хороший повод изучить несколько дополнительных поэтических текстов вне школьной программы и усовершенствовать то же время собственный язык, чтобы им лучше владеть.

"И вариант для подстраховки - это широкий выбор для читателей, предпочитающих все-таки послушать, а не чтению, есть в первой украинской аудиокнигарни", - добавила Привалова.

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