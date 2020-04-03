Что почитать на карантине: подборка литературы для взрослых и детей

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78887 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93411 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100444 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108059 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95152 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104000 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106270 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131261 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 92104 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 94722 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 42612 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 100922 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 34356 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 108056 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114153 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142316 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184989 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 94726 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104791 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110265 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108556 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108060 просмотра
Актуальное
Что почитать на карантине: подборка литературы для взрослых и детей

Что почитать на карантине: подборка литературы для взрослых и детей

Киев  •  УНН

 • 43143 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Карантин можно использовать как время для читательского опыта, поэтому специально для читателей УНН модераторка книжного клуба Верховной Рады, программная директор Litosvita Светлана Привалова сделала подборку книг для детей и взрослых.

"Ни одна жизненная ситуация вас не испугает, если вы опытный читатель художественной литературы. И это не преувеличение. XIX век провел нас за руку от восхищения души к преодолению сложных жизненных обстоятельствах, меняя оптику от романтизма к реализму. Потерянное поколение в следующую эпоху, например, научило нас терять, будто опережая время. Так часто книги выступают амортизатором в многочисленных испытательных ситуациях, если их опыт воспринимать с благодарностью, с внимательностью. Поэтому карантин - это время приобретения читательского опыта ради того, чтобы ремни безопасности срабатывали надежнее в любых условиях", - написала Привалова.

Поэтому, експертка рекомендует следующий список литературы для взрослых и детей на период карантина:

- Новый роман Софии Андрухович "Амадока". Более восьми сотен страниц истории, которая названа именем крупнейшего озера в Европе, его упоминал еще Геродот. Думаю, это как раз тот толстый эпохальный роман, который должна иметь каждая страна, чтобы разобраться со своими воспоминаниями и снами, генетической памятью. Он должен был быть главным текстом, который обсуждался бы среди читателей на Книжном Арсенале, дата которого сейчас сместили на август.

- "Ворохтариум: литературный триалог с диалогом и монологами" Юрий Андрухович, Александр Бойченко, Орест Друль. Если хотите во время изоляции стать участником увлекательной беседы о литературе и почувствовать себя в компании интересных рассказчиков - то следует обратить внимание на эту книгу. Рефлексии и факты о национальном литпроцессе, шутки друг о друге. Важная книга, чтобы понять, что современная украинская литература - это немалая ниша для читательских исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Издательство "Ранок" открыло виртуальную школу, которая будет функционировать в свободном доступе

- "Серые пчелы" Андрей Курков - история о серой зоне, о людях, которые живут на войне, хоть непосредственного участия в ней не принимают. Два бывших одноклассника остаются в таком сером селе лицом к лицу - Сергей Сергеевич и Пашка. Серая зона, вопрос Крыма, куда собирается ехать один из героев, вопрос восприятия, что с нами произошло и в чем разлом. В театре на Подоле в прошлом году был представлен одноименный спектакль режиссуры Виталия Малахова, который прицепом к книге затем можно просмотреть. Поэтому это двойное удовольствие от истории.

- "Такова жизнь" Галина Лицур-Щадей - это короткая проза, чем-то напоминающая рассказы Григора Тютюнника, если пытаться объяснить магию книги через сравнение. Здесь говорят и дети, и взрослые. Имеется в виду, рассказ идет от лица всех возрастов и опыта. "Когда-то, совсем маленькой, я пыталась объясниться со смертью" - такое начало первой истории "Улыбающийся конык". Предложения и название, которые сразу убеждают жить. А в книге можно найти среди 18 рассказов тот, который очарует именно вас. Ибо все истории не одинаковы.

- "Доця" Тамары Гориха Зерня роман о Донецке, о приходе войны и одну из тех, кто понес потери. Дочка закаляет характер настоящей борьбой, настоящими угрозами жизни, волонтеры во имя национального флага. История о том, как так вдруг случилось, что люди в одной стране оказались по разные стороны границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google оцифрует более 100 000 книг для свободного доступа

Для детей

- "Чарли и большой стеклянный лифт" Роальда Дала - продолжение знакомой и дорогой каждому истории "Чарли и шоколадная фабрика". Вилли Вонка - выдумщик и волшебник открывает теперь не только двери своей фабрики, но и космос - потому лифт не просто снует между этажами - он покоряет пространство вне Земли.

- "Гимназист и Черная Рука" Андрей Кокотюха - приключенческая история о гимназисте Юрии Турянице, который живет в столице и имеет особое отношение к украинской истории. Он не просто восьмиклассник, он тот, кто может остановить воров. Что само по себе не может вызвать любопытства.

-“Біла Квасоля та Опівнічний Пожирака” Галина Ткачук - история о девочке, которую звали Квасоля и жившей в древнем Киеве на Подоле. Как бывают ныне суперсилы у героев, так у этой малышки тоже есть своя, потому что она умеет превращаться в белку. И бороться с ворами.

- "Коты-воины" Эрин Хантер - мировой бестселлер для детей и подростков. О том, как жить дикими и свободными, если иметь врагов - это уметь им противостоять. И так же, как привлекать к своей стае сообщников. Коты это умеют, а вы?

- "На серебряном берегу" Николай Винграновский - поэтический сборник, который очень тонко описывает чувства и ощущения, через погоду, взгляд, игру слов. Хороший повод изучить несколько дополнительных поэтических текстов вне школьной программы и усовершенствовать то же время собственный язык, чтобы им лучше владеть.

"И вариант для подстраховки - это широкий выбор для читателей, предпочитающих все-таки послушать, а не чтению, есть в первой украинской аудиокнигарни", - добавила Привалова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог посоветовала, что почитать с детьми во время карантина  

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы