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Шахед-136

Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні 15 мільйонів

Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні 15 мільйонів

Київ • УНН

 • 16692 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,3 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 113 тисяч осіб. При цьому загалом зробили 29,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - близько 81 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу вакцини – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень.

За добу 17 січня в Україні 80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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