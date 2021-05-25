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The Guardian

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Ще три авіакомпанії припиняють польоти над Білоруссю

Київ • УНН

 • 22373 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Французька авіакомпанія Air France, фінська Finnair, а також сінгапурська Singapore Airlines оголосили у вівторок, що припиняють польоти над повітряним простором Білорусі після примушення до посадки в Мінську літака Ryanair, передає УНН.

Ще три авіакомпанії припиняють польоти над Білоруссю

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврорада просить заборонити перельоти в ЄС білоруським авіакомпаніям

Деталі

“Air France прийняла до відома висновки Європейської ради і тому призупиняє проліт своїх літаків над повітряним простором (Білорусі) до подальшого повідомлення. План польоту літаків, які вже перебувають у дорозі, буде змінено”, - йдеться в заяві авіакомпанії, яку наводить Le Figaro.

Авіакомпанія Finnair також повідомила в Twitter, що також не використовуватиме повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення. “Наш наступний рейс — в Газіпашу в наступну середу. За рекомендацією Traficom, цей рейс буде обходити повітряний простір Білорусі. Ця зміна трохи збільшить час польоту”, - повідомили в авіакомпанії.

Окрім того, як повідомляє Channel NewsAsia, у відповідь на їх запит сінгапурські Singapore Airlines повідомили, що змінили маршрут польотів, щоб не потрапити в повітряний простір Білорусі. "Наразі ми змінюємо маршрут наших рейсів до Європи, щоб не заходити в повітряний простір Білорусі, і ми продовжимо уважно стежити за ситуацією”, — повідомив представник компанії.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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