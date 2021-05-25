Еще три авиакомпании прекращают полеты над Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Французская авиакомпания Air France, финская Finnair, а также сингапурская Singapore Airlines объявили во вторник, что прекращают полеты над воздушным пространством Беларуси после принуждения к посадке в Минске самолета Ryanair, передает УНН.
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Детали
"Air France приняла к сведению выводы Европейского совета и поэтому приостанавливает пролет своих самолетов над воздушным пространством (Беларуси) до дальнейшего уведомления. План полета самолетов, которые уже находятся в пути, будет изменен", - говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит Le Figaro.
Авиакомпания Finnair также сообщила в Twitter, что также не будет использовать воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления. "Наш следующий рейс - в Газипашу в следующую среду. По рекомендации Traficom, этот рейс будет обходить воздушное пространство Беларуси. Это изменение немного увеличит время полета", - сообщили в авиакомпании.
Кроме того, как сообщает Channel NewsAsia, в ответ на их запрос сингапурские Singapore Airlines сообщили, что изменили маршрут полетов, чтобы не попасть в воздушное пространство Беларуси. "На данный момент мы меняем маршрут наших рейсов в Европу, чтобы не заходить в воздушное пространство Беларуси, и мы продолжим внимательно следить за ситуацией", - сообщил представитель компании.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.