Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62814 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71336 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82653 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87968 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98446 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151478 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71164 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151540 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109912 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69486 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6м/с
53%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21283 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22893 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24120 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13199 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 14087 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62814 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151478 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175208 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151540 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96551 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99144 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43717 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47102 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61695 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів

Київ • УНН

 • 167466 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ще 6 кораблів отримали дозвіл на прохід через зерновий коридор в Чорному морі. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів

Цитата

«Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження.

«На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. У випадку успішної перевірки, ці кораблі також вирушать до Чорноморська», - зазначається в повідомленні.

Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, “щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи”.

Доповнення

14 серпня у порту «Південний» завантажили на балкер Brave Commander понад 23 тисячі тонн пшениці й готуються до його відправлення в Ефіопію.

Окрім того, перше судно з українською пшеницею, що експортується в межах "зернової" угоди за посередництва Туреччини, прибуло до Стамбула.

Додамо

13 серпня Володимир Зеленського повідомляв, що українських портів вже експортували півмільйона тонн агропродукції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75