Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ще 6 кораблів отримали дозвіл на прохід через зерновий коридор в Чорному морі. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
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«Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження.
«На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. У випадку успішної перевірки, ці кораблі також вирушать до Чорноморська», - зазначається в повідомленні.
Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.
За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, “щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи”.
Доповнення
14 серпня у порту «Південний» завантажили на балкер Brave Commander понад 23 тисячі тонн пшениці й готуються до його відправлення в Ефіопію.
Окрім того, перше судно з українською пшеницею, що експортується в межах "зернової" угоди за посередництва Туреччини, прибуло до Стамбула.
Додамо
13 серпня Володимир Зеленського повідомляв, що українських портів вже експортували півмільйона тонн агропродукції.