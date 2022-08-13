Півмільйона тонн агропродукції вже експортували з українських портів, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленського повідомив, що українських портів вже експортували півмільйона тонн агропродукції, передає УНН.
Деталі
Президент повідомив, що з початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах.
Цитата
"Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку", - сказав Президент.
Зеленський зазначив, що це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції і в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів, то все пройде "чітко за планом".
Перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту «Південний».
"Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць", - додав Глава держави.
Зеленський підкреслив, що відвантаження суден - це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, і доходи нашого державного бюджету.
Нагадаємо
Зеленський звернувся до мешканців, які проживають недалеко від Запорізькою АЕС.