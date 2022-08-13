Полмиллиона тонн агропродукции уже экспортировали из украинских портов, - Зеленский

Детали

Президент сообщил, что с начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах.

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"Это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции и в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов, то все пройдет "четко по плану".

Первый корабль под загрузку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН – это поставка зерна в частности для Эфиопии, где особенно жестока ситуация с голодом. Сейчас судно готовится к отправке из порта «Южный».

"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполных две недели из трех наших портов – «Одесса», «Черноморск» и «Южный» – удалось экспортировать такой объем, который равняется всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц", - добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что отгрузка судов – это рабочие места для наших людей, это средства, необходимые для нашей посевной в следующем году, и доходы нашего государственного бюджета.

Напомним

Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС.