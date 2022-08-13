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Полмиллиона тонн агропродукции уже экспортировали из украинских портов, - Зеленский

Киев • УНН

 • 125739 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленского сообщил, что украинских портов уже экспортировали полмиллиона тонн агропродукции, передает УНН.

Полмиллиона тонн агропродукции уже экспортировали из украинских портов, - Зеленский

Детали

Президент сообщил, что с начала ее реализации из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах.

Цитата

"Это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса, дало определенную надежду на покой странам – потребителям нашей агропродукции и в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Если партнеры обеспечат выполнение части безопасности и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов, то все пройдет "четко по плану".

Первый корабль под загрузку в рамках Всемирной продовольственной программы ООН – это поставка зерна в частности для Эфиопии, где особенно жестока ситуация с голодом. Сейчас судно готовится к отправке из порта «Южный».

"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполных две недели из трех наших портов – «Одесса», «Черноморск» и «Южный» – удалось экспортировать такой объем, который равняется всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дорогой за прошлый месяц", - добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что отгрузка судов – это рабочие места для наших людей, это средства, необходимые для нашей посевной в следующем году, и доходы нашего государственного бюджета.

Напомним

Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС.

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