Судно Brave Commander готується відправити 23 тонни української пшениці до Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У порту «Південний» завантажили на балкер Brave Commander понад 23 тисячі тонн пшениці й готуються до його відправлення в Ефіопію. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
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«Сьогодні ми бачимо, як працює Ініціатива про безпечне транспортування зерна та агропродукції, підписана у Стамбулі. В п’ятницю у порт «Південний» прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER, яке було зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправленням понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії», - написав міністр а своїй сторінці у Фейсбук.
Кубраков додав, що Ефіопія уже другий рік поспіль потерпає від рекордної посухи та збройного протистояння.
«Українське зерно для них без перебільшення – питання життя та смерті. Вже завтра плануємо відправлення судна до Ефіопії», - написав міністр.
Він також додав, що Україна продовжує роботу зі Світовою продовольчою програмою ООН, аби такі рейси стали регулярними і були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу до тих регіонів світу, де це найбільше потрібно.