Судно Brave Commander готовится отправить 23 тонны украинской пшеницы в Эфиопию

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«Сегодня мы видим, как работает Инициатива о безопасной транспортировке зерна и агропродукции, подписанная в Стамбуле. В пятницу в порт «Южный» прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER, которое было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой свыше 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии», - написал министр на своей странице в Фейсбук.

Кубраков добавил, что Эфиопия уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния.

«Украинское зерно для них без преувеличения – вопрос жизни и смерти. Уже завтра планируем отправление судна в Эфиопию», – написал министр.

Он также добавил, что Украина продолжает работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно.