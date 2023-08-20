Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 470 осіб, 4346 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу 257470 (+460) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4346 (+6) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
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- артилерійських систем – 5245 (+33) од,
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- РСЗВ – 717 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 489 (+3) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
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- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
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- спеціальна техніка ‒ 790 (+5).
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Додамо, сили оборони України за добу 19 серпня завдали 10 авіаударів по ворогу.
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