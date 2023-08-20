Еще плюс 460: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 470 человек, 4346 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава 257470 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 4346 (+6) ед,
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- боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед,
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- артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,
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- РСЗО – 717 (+3) ед,
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- средства ПВО - 489 (+3) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4304 (+22),
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- крылатые ракеты - 1406 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7680 (+15) ед,
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- специальная техника - 790 (+5).
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Добавим, силы обороны Украины за сутки 19 августа нанесли 10 авиаударов по врагу.
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