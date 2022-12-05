Ще один доказ загрози російського ракетного терору - МЗС України про ракету в Молдові

Цитата

"ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що "Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку рф".

Доповнення

Під час чергової хвилі атак рф на Україну 5 грудня повідомлялося, що на території Молдови біля кордону виявили ракету.