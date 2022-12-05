Ще один доказ загрози російського ракетного терору - МЗС України про ракету в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російський ракетний терор несе загрози не лише безпеці України, але й сусідніх країн. Тож Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи ППО і ПРО. Так прокоментував повідомлення про падіння ракети в Молдові речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
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"ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн", - зазначив речник МЗС.
Він наголосив, що "Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку рф".
Доповнення
Під час чергової хвилі атак рф на Україну 5 грудня повідомлялося, що на території Молдови біля кордону виявили ракету.