Ще мінус 560: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 86 710 осіб та 2 901 танків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 2901 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
• артилерійських систем – 1896 (+1) од,
• РСЗВ – 395 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
• літаків – 278 (+0) од,
• гелікоптерів – 261 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
• крилатих ракет ‒ 531 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
• спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 8 населених пунктів Донецької області.