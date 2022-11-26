Еще минус 560: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составляли:

• личного состава ‒ около 86 710 (+560) человек ликвидировано,

• танков ‒ 2901 (+2) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5848 (+4) ед,

• артиллерийских систем – 1896 (+1) ед,

• РСЗО – 395 (+0) ед,

• средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,

• самолетов – 278 (+0) ед,

• вертолетов – 261 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),

• крылатых ракет ‒ 531 (+0),

• кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) ед,

• специальной техники – 163 (+0).

Дополнение

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.