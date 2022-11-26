Еще минус 560: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 86 710 человек и 2 901 танков, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составляли:
• личного состава ‒ около 86 710 (+560) человек ликвидировано,
• танков ‒ 2901 (+2) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5848 (+4) ед,
• артиллерийских систем – 1896 (+1) ед,
• РСЗО – 395 (+0) ед,
• средств ПВО ‒ 209 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1),
• крылатых ракет ‒ 531 (+0),
• кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) ед,
• специальной техники – 163 (+0).
Дополнение
ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.