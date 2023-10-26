СБУ затримала колаборанток, які закликали “голосувати за приєднання” Херсонщини до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали ще двох колаборанток, які допомагали рф у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини, передає УНН.
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Фігурантками є жительки Херсонської області, які після тимчасової окупації регіону підтримали російських загарбників і добровільно вступили до складу окупаційних “виборчих комісій”. Там вони займалися фальсифікацією незаконного “голосування” щодо “приєднання” Херсонської області до складу країни-агресора.
Одну ворожу поплічницю затримано у селищі Комишани на Херсонщині. Під час фейкового плебісциту вона погодилась стати так званим “секретарем селищного виборчкому”, який був облаштований у спортзалі місцевої школи.
На цій “посаді” вона особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі рф.
Другу зрадницю затримали, коли вона переховуваласьв Кривому Розі. Минулого року фігурантка здійснювала обходи жителів селища Миколаївка, у супроводі озброєних окупантів. Вона примушувала людей віддати свій “голос” на користь кремля та у разі відмови — погрожувала ув’язненням до російської катівні та “конфіскацією” приватного майна.
На підставі зібраних доказів обом фігуранткам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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