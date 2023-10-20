У Харкові прибічник “русского міра”, який закликав до “денацифікації” на допиті згадав українську

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“Ми ніколи не будемо залишати без уваги таких „діячів“. Всі ці висловлювання в соцмережах більше не є безневинною „точкою зору“ — це злочин проти держави в умовах війни. ... Знайти цього безробітного було не складно, він одразу ж почав вибачатися, швидко „перевзувся“ та назвав свої вислови ганебними та помилковими”, — розповів про затриманого очільник Нацполіції регіону Сергій Болвінов.

Деталі

За даними правоохоронців чоловік на відео уродженець Харкова. Йому 37 років, і нині він безробітний. Згідно з інформацією від Сергія Болвінова фігурант встиг попрацював у своєму житті лише один раз — у 2013-му році на посаді фахівця центру соціальної служби у справах сім’ї, молоді та спорту в одному з районів міста. Протримався на цій посаді лише рік. А після повномасштабного вторгнення знайшов собі нове заняття — пошук “фашистів” в рідному місті та публічні виступи на підтримку російської армії, яка чи не щодня обстрілює Харків.

Слідчі також, зазначили, що в той час, як він привселюдно на відео підтримує рф, його брат виборює свободу та незалежність нашої держави.

Цитувати наративи російської пропаганди і називати усіх навколо “нацистами” цього разу його спонукало спілкування з продавцями в супермаркеті на Олексіївці. Тамтешні касири відмовилися обслуговувати чоловіка російською мовою. Обурений використанням державної мови у громадському місці, чоловік записав відеозвернення, в якому заявив що “все ж таки на Україні фашизм є. Так що СВО проводиться не дарма”. Після чого закликав своїх глядачів “робити висновки”, однак зробили їх слідчі.

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Правоохоронці навідались із санкціонованими обшуками у помешкання прихильника “русского мира”. Там виявили і комуністичну символіку, і заборонені георгіївські стрічки, портрет Леніна та інші докази, що підтверджують вчинення фігурантом кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Нині вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у колабораційній діяльності. (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Ця стаття передбачає покарання у позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.