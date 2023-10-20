У Харкові прибічник “русского міра”, який закликав до “денацифікації” на допиті згадав українську

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 5704 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 21478 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93360 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166214 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 170172 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135490 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136712 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87372 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94022 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99616 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13957 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10923 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14931 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14169 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10513 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 170173 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231543 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379982 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316754 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12361 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17637 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34200 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30765 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135502 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Харкові прибічник “русского міра”, який закликав до “денацифікації” на допиті згадав українську

Київ • УНН

 • 576478 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Харків’янин, який записав відео про “фашизм” й необхідність “СВО” і “денацифікації” в Україні на допиті згадав українську мову, та вибачився за свої висловлювання. На додаток, свої слова чоловік визнав ганебними й помилковими. Про те як перевзувся затриманий розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харкові Сергій Болвінов, передає УНН.

У Харкові прибічник “русского міра”, який закликав до “денацифікації” на допиті згадав українську

Цитата

“Ми ніколи не будемо залишати без уваги таких „діячів“. Всі ці висловлювання в соцмережах більше не є безневинною „точкою зору“ — це злочин проти держави в умовах війни. ... Знайти цього безробітного було не складно, він одразу ж почав вибачатися, швидко „перевзувся“ та назвав свої вислови ганебними та помилковими”, — розповів про затриманого очільник Нацполіції регіону Сергій Болвінов.

Деталі

За даними правоохоронців чоловік на відео уродженець Харкова. Йому 37 років, і нині він безробітний. Згідно з інформацією від Сергія Болвінова фігурант встиг попрацював у своєму житті лише один раз — у 2013-му році на посаді фахівця центру соціальної служби у справах сім’ї, молоді та спорту в одному з районів міста. Протримався на цій посаді лише рік. А після повномасштабного вторгнення знайшов собі нове заняття — пошук “фашистів” в рідному місті та публічні виступи на підтримку російської армії, яка чи не щодня обстрілює Харків.

Слідчі також, зазначили, що в той час, як він привселюдно на відео підтримує рф, його брат виборює свободу та незалежність нашої держави.

Цитувати наративи російської пропаганди і називати усіх навколо “нацистами” цього разу його спонукало спілкування з продавцями в супермаркеті на Олексіївці. Тамтешні касири відмовилися обслуговувати чоловіка російською мовою. Обурений використанням державної мови у громадському місці, чоловік записав відеозвернення, в якому заявив що “все ж таки на Україні фашизм є. Так що СВО проводиться не дарма”. Після чого закликав своїх глядачів “робити висновки”, однак зробили їх слідчі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині СБУ викрила колаборантку, яка працювала на рф під час окупації Херсона

Правоохоронці навідались із санкціонованими обшуками у помешкання прихильника “русского мира”. Там виявили і комуністичну символіку, і заборонені георгіївські стрічки, портрет Леніна та інші докази, що підтверджують вчинення фігурантом кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Нині вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у колабораційній діяльності. (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Ця стаття передбачає покарання у позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НПМультимедіа
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32