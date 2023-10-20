В Харькове сторонник "русского мира", призывавший к "денацификации" на допросе вспомнил украинский

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“Мы никогда не будем оставлять без внимания таких „деятелей“. Все эти высказывания в соцсетях больше не являются невинной „точкой зрения“ — это преступление против государства в условиях войны. ... Найти этого безработного было не сложно, он сразу же начал извиняться, быстро „переобулся“ и назвал свои высказывания позорными и ошибочными”, — рассказал о задержанном глава Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Детали

По данным правоохранителей мужчина на видео уроженец Харькова. Ему 37 лет, и сейчас он безработный. Согласно информации от Сергея Болвинова фигурант успел поработал в своей жизни лишь один раз — в 2013-м году на должности специалиста центра социальной службы по делам семьи, молодежи и спорта в одном из районов города. Продержался на этой должности всего год. А после полномасштабного вторжения нашел себе новое занятие — поиск “фашистов” в родном городе и публичные выступления в поддержку российской армии, которая едва ли не ежедневно обстреливает Харьков.

Следователи также отметили, что в то время, как он публично на видео поддерживает рф, его брат борется за свободу и независимость нашего государства.

Цитировать наративы российской пропаганды и называть всех вокруг “нацистами” на этот раз его побудило общение с продавцами в супермаркете на Алексеевке. Тамошние кассиры отказались обслуживать мужчину на русском языке. Возмущенный использованием государственного языка в общественном месте, мужчина записал видеообращение, в котором заявил что “все же на Украине фашизм есть. Так что СВО проводится не зря”. После чего призвал своих зрителей “делать выводы”, однако сделали их следователи.

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Правоохранители наведались с санкционированными обысками в помещение сторонника “русского мира”. Там обнаружили и коммунистическую символику, и запрещенные георгиевские ленты, портрет Ленина и другие доказательства, подтверждающие совершение фигурантом уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине подозрения в коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.