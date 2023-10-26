СБУ задержала коллаборационисток, которые призывали "голосовать за присоединение" Херсонщины к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители задержали еще двух коллаборационисток, которые помогали рф в проведении псевдореферендума во время временной оккупации правобережной Херсонщины, передает УНН.
Детали
Фигурантками являются жительницы Херсонской области, которые после временной оккупации региона поддержали российских захватчиков и добровольно вступили в состав оккупационных “избирательных комиссий”. Там они занимались фальсификацией незаконного “голосования” по “присоединению” Херсонской области к составу страны-агрессора.
Одна вражеская пособница задержана в посёлке Камышаны на Херсонщине. Во время фейкового плебисцита она согласилась стать так называемым “секретарем поселкового избиркома”, который был обустроен в спортзале местной школы.
На этой “должности” она лично агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме рф.
Вторую предательницу задержали, когда она скрывалась в Кривом Роге. В прошлом году фигурантка осуществляла обходы жителей поселка Николаевка, в сопровождении вооруженных оккупантов. Она заставляла людей отдать свой “голос” в пользу кремля и в случае отказа — угрожала заключением в российский застенок и “конфискацией” частного имущества.
На основании собранных доказательств обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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