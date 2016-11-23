СБУ затримала екс-керівника Харківського облавтодору, який переховувався в окупованому Криму

Упродовж 2011-2013 років високопосадовець розкрадав гроші під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, у 2013 році він закупив “на папері” 32 тонни дизпалива на 350 тисяч гривень і поступово списував його для приховування нестачі.

Довгий час чиновник перебував на території анексованого Криму, де очолював одне з дорожньо-експлуатаційних підприємств.

Під час в’їзду на територію України для відвідин родини зловмисника затримали співробітники спецслужби.

Екс-керівнику повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.